Орловских аграриев призвали не забывать о пасечниках

Представителям АПК напомнили о правилах обращения с пестицидами.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям приняли участие в серии выездных совещаний, прошедших в администрациях Ливенского, Малоархангельского, Покровского, Сосковского и Шаблыкинского районов. Как пояснили в пресс-службе ведомства, присутствовавшим на встречах аграриям напомнили о правилах безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Они строго регламентируются федеральным законодательством, причем в прошлом году правила были ужесточены.

Об этом аграриям рассказала, в частности, инспектор отдела государственного земельного надзора и контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов Галина Насонова. Особое внимание было уделено требованиям при оповещении населения и владельцев пасек о проведении химических обработок сельскохозяйственных культур. В Орловской области не раз фиксировались случаи массового мора пчел из-за обработок посевов с нарушением правил оповещения. Кроме того, аграриям разъяснили алгоритм работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн».

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что в 2024 году при осуществлении государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в Орловской области было проведено 1088 контрольно-надзорных мероприятий. В основном это были мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами — так называемое наблюдение за соблюдением обязательных требований, или мониторинг безопасности.

В результате было выявлено 1026 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Наиболее часто встречались такие нарушения, как: отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами; применение препарата не на той культуре, что предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов; превышение нормы расхода препарата на сельхозкультуре.

В целях предупреждения совершения нарушений Управление за год направило орловским аграриям 1022 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Также специалистами ТУ Россельхознадзора было проведено 123 профилактических визита, 1832 консультирования юридических лиц и предпринимателей и 143 информирования.

ИА “Орелград”