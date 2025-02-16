В столкновении внедорожников погиб человек

16.2.2025 | 10:39 Новости, Происшествия

Еще двое получили травмы, сообщили в орловской полиции.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Авария произошла 15 февраля в Залегощенском районе у деревни Козинка. 48-лертний водитель на «Ниве» двигался в сторону деревни Моховое от Орла. Примерно в 15 часов произошло столкновение с транспортным средством УАЗ «Патриот», следовавшим по встречке.

В результате ДТП водитель «Нивы» погиб до приезда скорой, его 30-летний пассажир госпитализирован в ООКБ, восьмилетний пассажир доставлен в НКМЦ им. Круглой.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, подчеркнули в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”

 


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