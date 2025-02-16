Ливенские волонтеры помогут в профилактике безнадзорности

А власти орловского райцентра обещают их в этом поддержать.

В Ливнах утвердили порядок взаимодействия администрации города и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой и волонтерской деятельности. Порядок определяет процедуру взаимодействия чиновников с организациями в отношении ряда определенных мэрией видов деятельности, таких как содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, содействие в охране окружающей среды, особо охраняемых природных территорий, объектов животного и растительного мира, предупреждение и участие в предотвращении нарушений природного законодательства.

Кроме того, документом предусмотрено содействие в профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социально-опасных форм поведения граждан на территории города Ливны. К слову, по данным МО МВД России «Ливенский», по состоянию на 1 января 2025 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состояло на учете 18 ливенских подростков.

В результате профилактической работы сотрудниками ОПДН в городе за год выявлено 102 административных правонарушений по статьям КоАП РФ, относящихся к компетенции указанного подразделения. В целях пропаганды правовых знаний сотрудниками ОПДН проведено 162 выступления перед подростками и взрослыми лицами. В целом за год проведен целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Благодаря этому в Ливнах не допустили роста подростковой преступности: в 2024 году подростки в городе совершили четыре преступления.

Что касается утвержденного порядка, то администрация города и подведомственные ей учреждения будут взаимодействовать с добровольческими организациями на основе соглашений о сотрудничестве. Причем инициатива о заключении таких соглашений должна исходить от самих волонтеров. Последние будут направлять в мэрию заявления с перечислением той работы, которую они готовы исполнять, а также данные о добровольцах, которые готовы участвовать в каждом конкретном проекте.

ИА “Орелград”