В Орле руководителей муниципальных АО будут наказывать рублем

Администрация города утвердила новые условия оплаты труда.

«Положение об оплате труда единоличного исполнительного органа акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности муниципального образования «Город Орел» утвердил мэр Юрий Парахин. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях повышения эффективности управления акционерными обществами и обеспечения единого подхода к определению размера заработной платы при заключении трудовых договоров с их директорами. Примером такой компании может служить АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

Новое положение обязательно для применения в отношении руководителей акционерных обществ, акции которых полностью принадлежат муниципалитету. Им гарантируется щедрое вознаграждение. Оплата труда руководителя такого АО состоит из: ежемесячного должностного оклада; вознаграждения (выплаты); материальной помощи к ежегодному отпуску в размере одного ежемесячного должностного оклада, выплачиваемой один раз в год; денежного вознаграждения к профессиональному празднику размере одного оклада.

Кроме того, им полагается материальная помощь в размере одного оклада в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью близких родственников, тяжелым заболеванием и юбилеем – 50 лет и далее каждые 10 последующих лет со дня рождения (для женщин также – 55 лет). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск руководителя составляет 28 календарных дней и может быть ему предоставлен как полностью, так и по частям. Он также имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней в связи с ненормированным рабочим днем.

Ежемесячный должностной оклад руководителя устанавливается исходя из базовой тарифной ставки, которая составляет 38 484 рублей. Ее увеличивают на коэффициент кратности, который зависит от численности работников АО. Самый низкий коэффициент – 1,3 – предусмотрен для АО с численностью работников от 1 до 15 человек, самый высокий – 2,4 – с численностью работников от 101 до 300 человек. Однако положением предусмотрены не только пряники, но и кнут. И он заложен в пункты о премировании.

Так, документом предусмотрено более десятка случаев, когда руководитель может быть лишен половины или всей премии. Например, она не выплачивается при наличии у АО признаков банкротства или просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, при наличии несчастных случаев или при совершении сделок без согласования единственного акционера или совета директоров общества, при наличии задолженности по зарплате перед работниками.

Лишь половину премии руководитель АО получит при возникновении необоснованной просроченной кредиторской задолженности или задолженности по перечислению дивидендов в бюджет города Орла, при нарушении условий заключенного трудового договора и неисполнении решений, принятых на заседаниях балансовой комиссии администрации города Орла.

«Невыплата премии руководителю акционерному общества или уменьшение ее размера не может рассматриваться в качестве меры дисциплинарного взыскания, – подчеркнуто в документе. – Решение о размере премии руководителю акционерного общества, либо решение не выплачивать премию принимается балансовой комиссией, закрепляется в протоколе его заседания, на основании которого издается постановление администрации города Орла. Авансовые выплаты премий руководителю акционерного общества не допускаются. Премирование исполняющих обязанности руководителей акционерного общества не осуществляется».

ИА “Орелград”