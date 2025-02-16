Согласован облик Центра управления на Полесской

16.2.2025 | 10:57 Важное, Новости, Строительство

Документ опубликован на сайте администрации города Орла.

https://roscadastr.com/

Постановление подписано мэром Юрием Парахиным в начале февраля. Согласован архитектурно-градостроительный облик Центра управления ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Объект планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010402:1000, расположенном на пересечении улиц Полесская и Лескова. Центр управления площадью 5103,58 кв. м и будет состоять из четырех этажей. Согласование произведено в соответствии с требованиями градостроительного регламента и другими нормативными актами, указано в постановлении.

Ранее обсуждали возведение многоквартирных домов на пустыре между Лескова и Полесской. О резкой перемене планов на участок в центре Орла стало известно полтора года назад. Город решил передать землю дорожникам. В сентябре 2023 года в ФКУ Упрдор Москва-Харьков на запрос «Орелграда» сообщили, что планируется строительство здания Центра Управления производством, так как значительно увеличились объемы работ на федеральных дорогах. Тогда предполагалось, что здание будет иметь три этажа. В Центре Управления производством разместят сотрудников, задействованных в крупных проектах, пояснили в учреждении.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования