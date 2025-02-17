4G-сигнал усилен в 13 населенных пунктах Орловской области

Это позволило жителям получать быстрый интернет и более уверенный сигнал связи.

Модернизация затронула свыше 10 тысяч жителей различных районов, включая Орловский, Мценский, Болховский и Троснянский, сообщили в МегаФон. Наиболее масштабные работы были проведены в последнем, где активировали дополнительные частоты в селе Тросна, посёлке Красноармейский и селе Жерновец. Изменения также затронули посёлок Вятский Посад, деревню Становое и улицу Комсомольскую в Орле.

Усиление 4G-сигнала произошло и в районе Мценского литейного завода и завода «Коммаш». Дополнительный среднечастотный диапазон обеспечивает стабильное покрытие и передачу LTE-сигнала, включая внутренние помещения. Скорость в 50 Мбит/с позволяет быстро скачивать файлы, смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться цифровыми сервисами.

Директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин отметил, что с начала года модернизация затронула 13 локаций, и скорость передачи данных выросла на 20%. Ранее компания улучшила связь в районе одного из подразделений Орловского государственного университета.

ИА “Орелград”