Полиция нашла подростков, которые издевались над инвалидом

17.2.2025 | 14:39 Важное, Криминал, Новости

Родителей юных жителей Орловской уже привлекли к ответственности.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщает «Уездный город Ливны», ссылаясь на прокуратуру Орловской области.

Жертвой хулиганов стал 40-летний местный житель с инвалидностью. По текущей версии, один из нападавших разбил стекло и повредил калитку в домовладении мужчины. В итоге к административной ответственности привлекли мать ребёнка.

Претензии ко второму нападавшему более серьёзные — предполагается, что он избивал инвалида. Законный представитель несовершеннолетнего уже привлечена к административной ответственности. Однако это не всё — материалы соответствующей проверки направлены в Следственный комитет. Там примут окончательное процессуальное решение.

Также известно, что работники местного Центра социального обслуживания организовали посещение данного гражданина на постоянной основе. «На текущий момент от социального сопровождения, предложенной помощи в трудоустройстве мужчина отказался», – пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщает СМИ, орловец живёт в тяжёлых условиях — в его доме нет не только воды и газа, но даже и электричества.

ИА «Орелград»


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