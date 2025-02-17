Полиция нашла подростков, которые издевались над инвалидом

Родителей юных жителей Орловской уже привлекли к ответственности.

Об этом сообщает «Уездный город Ливны», ссылаясь на прокуратуру Орловской области.

Жертвой хулиганов стал 40-летний местный житель с инвалидностью. По текущей версии, один из нападавших разбил стекло и повредил калитку в домовладении мужчины. В итоге к административной ответственности привлекли мать ребёнка.

Претензии ко второму нападавшему более серьёзные — предполагается, что он избивал инвалида. Законный представитель несовершеннолетнего уже привлечена к административной ответственности. Однако это не всё — материалы соответствующей проверки направлены в Следственный комитет. Там примут окончательное процессуальное решение.

Также известно, что работники местного Центра социального обслуживания организовали посещение данного гражданина на постоянной основе. «На текущий момент от социального сопровождения, предложенной помощи в трудоустройстве мужчина отказался», – пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщает СМИ, орловец живёт в тяжёлых условиях — в его доме нет не только воды и газа, но даже и электричества.

ИА «Орелград»