Орловские чиновники сформировали незаконный участок

Нарушение пресекла прокуратура.

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура, незаконный участок находился под Орлом в посёлке Зелёная роща. Администрация Орловского муниципального округа сформировала его, а затем поставила на кадастровый учёт.

Однако чиновники не имели права делать это, так как земля находилась в границах береговой полосы реки Орлик.

«Действующим законодательством запрещено формирование земельных участков, границы которых пересекают береговую границу водных объектов, также запрещена приватизация земель, расположенных в 20-метровой береговой полосе водных объектов», – напомнили в ведомстве.

В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации округа. Требования удовлетворили. Действия чиновников признаны незаконными. Теперь участок должны снять с учёта.

ИА «Орелград»