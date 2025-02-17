Орловские чиновники сформировали незаконный участок

17.2.2025 | 15:30 Закон и порядок, Новости

Нарушение пресекла прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура, незаконный участок находился под Орлом в посёлке Зелёная роща. Администрация Орловского муниципального округа сформировала его, а затем поставила на кадастровый учёт.

Однако чиновники не имели права делать это, так как земля находилась в границах береговой полосы реки Орлик.

«Действующим законодательством запрещено формирование земельных участков, границы которых пересекают береговую границу водных объектов, также запрещена приватизация земель, расположенных в 20-метровой береговой полосе водных объектов», – напомнили в ведомстве.

В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации округа. Требования удовлетворили. Действия чиновников признаны незаконными. Теперь участок должны снять с учёта.

ИА «Орелград»


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