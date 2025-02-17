«Это преступление»: губернатор оценил брошенные благоустроенные территории

В Орловской области дворы и скверы не должны оставаться без контроля, считает он.

Темы глава региона коснулся в ходе заседания правительства 17 февраля. Андрей Клычков обратился к департаменту финансов и руководству муниципалитетов. Размер средств на содержание должен определяться объектами, которые есть на местах.

«Построить и оставить без контроля – это просто преступление, – заявил Андрей Клычков. – Я буду находить малейшее окно в рабочем графике, буду выезжать в район и смотреть, что происходит. Просто для того, чтобы где-то кому-то было понятно, как на это смотрят люди, а не «отчетные мероприятия».

Губернатор поручил максимально сконцентрировать внимание как на текущей работе по новым проектам, так и на содержании по тем объектам, которые уже реализованы.

Отметим, желание сохранить благоустройство в надлежащем виде порой доходит до красности. Так, в Мценске в сквере Фета туалет открывают только на праздники. В Нарышкино детская площадка в парке была одно время закрыта, так как «ваши дети все ломают».

ИА “Орелград”