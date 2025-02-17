Плешковскую игрушку защитили брендом

Исключительные права на игрушку получила Детская художественная школа имени А.Н. Селищева.

Ливны зафиксировали свое исключительное право на «Плешковскую игрушку» — как пояснили в администрации города в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров РФ зарегистрировано исключительно право муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа имени А.Н. Селищева г. Ливны» на «плешковскую игрушку». Получено соответственное свидетельство от Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«С этого момента только Детская художественная школа имени А.Н. Селищева города Ливны имеет право использовать наименование «плешковская игрушка» для игрушек из плешковской глины, – подчеркивают местные власти. – Использование данного наименования иными учреждениями либо физическими лицами с этой даты является незаконным. Этому событию предшествовала большая подготовительная работа на протяжении трех лет! Теперь исконный ливенский промысел и привычное всем его наименование исключительно в наших руках. Среди важнейших задач – его развитие, популяризация среди горожан, обучение молодого поколения мастерству изготовления «плешковской игрушки».

Стоит отметить, что плешковская игрушка включена и в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Как следует из этого реестра, первое упоминание о деревне Плешково в составе села Введенского встречается в «Переписной книге за 1678 год», то есть приходится на период царствования Алексея Михайловича. По преданию, происхождение названия деревни связано с расположением на большой поляне среди леса («плешь»).

«Причинами для занятия местных жителей гончарным и кирпичным делом были недостаток пахотной земли и большие залежи огнеупорной глины, – сообщается на сайте Орловского областного центра народного творсевтва. – Только однодворцы Плешково получили право ею пользоваться. Можно предположить, что промысел возник в конце XVI или начале XVII века, однако документальное подтверждение относится к 1866 году – публикация в издании «Орловские газетные ведомости». Позднее появился «Указатель промыслов по Орловской губернии» (1880 год)».

Евдокия Николаевна Малютина, уроженка деревни Плешково, рассказывала, что в 20-е годы в Плешково было около ста дворов. Гончарным ремеслом занимались мужчины, а лепкой свистулек – женщины и дети из самых бедных семей. Гончарному искусству обучали мальчиков с детства, а девочки перенимали у бабушек и матерей умение мастерить глиняные игрушки, которые возили продавать в село Сосновку на Николу Вешнего и Дмитров день, а также в Ливны, Колпну и Долгое. Свистульки дохода приносили немного – стоили копейку, но всегда раскупались.

ИА «Орелград»