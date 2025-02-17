В Орле на улице Михалицына готовятся сажать траву

Об этом рассказали в Администрации Орла.

Сейчас подрядчик, который выполняет ремонт улицы, завозит и выравнивает грунт. «Это необходимо для вертикальной планировки и посева газонных трав в весенний период», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Очередную очередь ремонта должны сдать к 1 мая. Однако работы ведутся с опережением.

Так, ООО «Дорснаб», которому доверили данную миссию, уже установило остановочные павильоны — это было сделано ещё осенью, хотя планировалось на текущий год.

За ходом работ ежедневно следит «Спецавтобаза», заключившая данный контракт. Капитальный ремонт затрагивает не только дорогу на Михалицына, но и прилегающие территории. В том числе, участок между данной улицей и домом по Межевому переулку, 15.

Ранее сообщалось, что непосредственными работами занимается субподрядчик — ООО «Вектор». Это уже третий этап ремонта Михалицына. Ремонт стартовал в ноябре.

ИА «Орелград»