Ликвидатору и беглецу с Севера выделили деньги на квартиры

17.2.2025 | 10:21 Новости, Общество

Внушительные средства получат два жителя Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее распоряжение федерального правительства (№ 317-р) подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идёт о распределении средств, предназначенных для оплаты льготных жилищных сертификатов. В Орловской области их получат двое человек. Оба — по три миллиона 551 тысячи 200 рублей.

Один из адресатов является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Другой — переселенцем с Крайнего Севера (либо приравненным к нему лицом).

Для сравнения, всего в 2025-м году среди «чернобыльцев» всей России распределили 312 сертификатов. Среди выезжающих с Севера — 870 штук.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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