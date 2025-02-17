Ликвидатору и беглецу с Севера выделили деньги на квартиры

Внушительные средства получат два жителя Орловской области.

Соответствующее распоряжение федерального правительства (№ 317-р) подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идёт о распределении средств, предназначенных для оплаты льготных жилищных сертификатов. В Орловской области их получат двое человек. Оба — по три миллиона 551 тысячи 200 рублей.

Один из адресатов является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Другой — переселенцем с Крайнего Севера (либо приравненным к нему лицом).

Для сравнения, всего в 2025-м году среди «чернобыльцев» всей России распределили 312 сертификатов. Среди выезжающих с Севера — 870 штук.

ИА «Орелград»