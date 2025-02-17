Орловца осудили за рубку лиственниц

Мужчину признали виновным в совершении экологического преступления.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес приговор в отношении жителя Троснянского, обвиненного в незаконной рубке зеленых насажданий в крупном размере. Как уточнили в пресс-службе суда, его действия квалифицированы по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Преступление мужчина совершил летом прошлого года. Как следует из материалов уголовного дела, 31 июля подсудимый «произвел незаконную рубку лесных насаждений, расположенных на земельном участке между вблизи деревни Подолянь Глазуновского района, имеющих статус лесов КУ ОО «Глазуновское лесничество».

По закону, этот лес принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Не имея никаких разрешающих документов, мужчина срубил десять деревьев, а именно «произвел полное отделение от корневой системы десяти сырорастущих деревьев рода Лиственница (Larix Mill) семейства Сосновые (Pinaceae)». Причиненный государству материальный ущерб в подобных случаях рассчитывается по специальной методике, утвержденной на федеральном уровне.

В данном случае установлено, что «черный лесоруб» своими действиями причинил ущерб лесным насаждениям в сумме 133 223 рубля. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. По его ходатайству уголовное дело рассмотрели в особом порядке уголовного судопроизводства. При вынесении решения суд учел наличия смягчающих обстоятельства, в частности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины и раскаяние в содеянном и признанных судом исключительными. Учтено и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В результате виновному назначено наказание с применением в виде в штрафа в размере 100 000 рублей, причем суд, учитывая материальное положение подсудимого, предоставил ему рассрочку выплаты штрафа определенными частями на 10 месяцев. Древесина срубленных лиственниц, проходившая по делу в качестве вещественных доказательств, передана в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях для хранения и последующей реализации в доход государства. Орудия преступления – бензопила и топор – конфискованы в собственность государства.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд», – добавили в пресс-службе Глазуновского районного суда.

ИА “Орелград”