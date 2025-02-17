Морозы отступят с Орловщины в День защитника Отечества

Жителей Орловской области ожидает морозная неделя.

Правда, температуры не станут аномальным, но будут постепенно уменьшаться.

Согласно прогнозу «Гисметео», завтра днём в Орле потеплеет — с сегодняшних минус восьми до всего лишь минус четырёх. Однако затем температуры снова начнут падать. В среду днём ожидается около минус пяти, далее ртуть продолжит опускаться — в дневное время, в среднем, на один градус за одни сутки. Ночью морозы будут более внушительными (на вторник — до минус 12, на среду — до минус 8, на четверг — до минус 12, на пятницу — до минус 15). Также во вторник, среду и четверг ожидается снег.

Морозной будет и суббота (минус 6 днём, минус 16 ночью). Однако переломным станет 23 февраля, День защитника Отечества. Показатели начнут расти. Днём будет около минус четырёх, ночью — около минус тринадцати. В понедельник, 24-го — уже до минус двух в дневное время и до минус восьми в ночное.

После этого дневные температуры перейдут в плюсовые. Ночью ожидается в районе минус одного градуса. Возможно, это последние морозы, уготованные Орлу этой зимой.

Примерно такой же прогноз даёт и «Яндекс».

ИА «Орелград»