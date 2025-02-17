В Орле обсудят коммунальные «фонтаны» и зимние работы

В ближайшую неделю в регионе морозы до – 17 градусов.

О том, что нужно делать зимой, на заседании правительства региона 17 февраля напомнил губернатор Андрей Клычков. С учетом погодных условий Орелгосзаказчику, профильным департаментам и главам муниципалитетов следует обратить внимание на обеспечение движения школьных маршрутов, обеспечение отсутствия гололеда, своевременную посыпку и очистку дорог, поддержание в надлежащем состоянии поселений.

«В ближайшие 10 дней у нас будут достаточно большие морозы – до 17-18 градусов. Прошу по отоплению: провести консультации очередные, на четверг пригласили руководство «Квадры». Мне нужны материалы в полном объеме по тем сбоям, которые произошли при повышении давления. Понятно, что технологический процесс, но есть все возможности не допускать».

Андрей Клычков поручил подготовить аварийные бригады и по теплу, и по электричеству, чтобы любая ситуация, которая потребует их внимания, была обеспечена необходимыми ремонтниками и в кратчайшие строки устранялась.

Напомним, 7 февраля на улице Русанова произошел прорыв трубы. «Гейзер» поднимался до высоты пятого этажа. Отключили отопление в 25 МКД, двух детских садах и школе. В течение вечера и ночи были выполнены демонтаж повреждённых участков, сварочные работы, в общей сложности было заменено 12 метров трубопроводов диаметром 100 мм и 200 мм.

ИА “Орелград”