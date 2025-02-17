В Орле предложили усилить соцзащиту участников СВО с инвалидностью

17.2.2025 | 11:37 Новости, СВО

С предложением о квотировании рабочих мест выступил глава фракции ЛДПР в облсовете Владислав Числов.

Фото: vk.com/orel.ldpr

Оно прозвучало после заседания комитета облсовета по труду.

«Фракция ЛДПР выйдет с предложение к губернатору Орловской области по квотированию рабочих мест для участников и ветеранов СВО, получивших инвалидность. Мы все понимаем, что для таких ребят нужно создать особые условия труда, а кроме этого, выбрать перечень профессий, которые им бы подошли», – заявил Числов.

Также лидер фракции ЛДПР отметил, что травмы, которые получают на СВО, могут носить разный характер — поэтому и работу для участников и ветеранов спецоперации нужно подбирать индивидуально. «Им необходима адаптация, а также та сфера, где они смогут беспрепятственно реализовываться и трудиться», – заключил Числов.

Согласно данным, озвученным на комитете, с 2022-го года по настоящее время служба занятости Орловской области трудоустроила 8 участников СВО. 9 человек из данной категории направили на профессиональное обучение. Также были трудоустроены 20 человек — члены семей участников СВО.

15 февраля в Орле на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов состоялся митинг, посвящённый очередной годовщине вывода войск из Афганистана. В нём также приняли участие представители орловского отделения ЛДПР.

Фото: vk.com/orel.ldpr

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования