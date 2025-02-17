В Орле предложили усилить соцзащиту участников СВО с инвалидностью

С предложением о квотировании рабочих мест выступил глава фракции ЛДПР в облсовете Владислав Числов.

Оно прозвучало после заседания комитета облсовета по труду.

«Фракция ЛДПР выйдет с предложение к губернатору Орловской области по квотированию рабочих мест для участников и ветеранов СВО, получивших инвалидность. Мы все понимаем, что для таких ребят нужно создать особые условия труда, а кроме этого, выбрать перечень профессий, которые им бы подошли», – заявил Числов.

Также лидер фракции ЛДПР отметил, что травмы, которые получают на СВО, могут носить разный характер — поэтому и работу для участников и ветеранов спецоперации нужно подбирать индивидуально. «Им необходима адаптация, а также та сфера, где они смогут беспрепятственно реализовываться и трудиться», – заключил Числов.

Согласно данным, озвученным на комитете, с 2022-го года по настоящее время служба занятости Орловской области трудоустроила 8 участников СВО. 9 человек из данной категории направили на профессиональное обучение. Также были трудоустроены 20 человек — члены семей участников СВО.

15 февраля в Орле на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов состоялся митинг, посвящённый очередной годовщине вывода войск из Афганистана. В нём также приняли участие представители орловского отделения ЛДПР.

ИА «Орелград»