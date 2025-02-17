Москва снова подарит Орлу деньги на красоту

Город получит порядка 300 млн рублей.

Об очередных этапах межрегионального сотрудничества между правительством Москвы и правительством Орловской области на заседании 17 февраля рассказал руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин. Из бюджета столицы планируется выделение 300 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов на территории Орла, пояснил чиновник. В настоящее время ведется работа по заключению соглашения.

В минувшем году столица помогла завершить благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и привести в порядок дворы. Общий объем выделенных средств составил 72,7 млн рублей.

Всего с 2019 по 2024 в рамках сотрудничества Правительств Орловской области, Москвы и Российской Федерации на территории города Орла были реализованы масштабные проекты: парк Победы, Детский парк, Парк культуры и отдыха, сквер 5 Августа, сквер Комсомольцев, сквер Стекломаш, сквер 1000 мелочей, ландшафтный сквер Дворянское гнездо и другие объекты на сумму более 1 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”