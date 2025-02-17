В Орле в сквере Танкистов заменили ошибочную табличку

17.2.2025 | 17:07 Новости, Общество

Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: t.me/orelsvodka

Напомним, об ошибке стало известно в последние дни января. Надпись гласила, что в сквере находится «братская могила воинам-танкистам».

Вскоре после того, как информация разошлась по СМИ и соцсетям, ошибочную табличку убрали. Сейчас её заменили правильной. В надписи пришлось исправить четыре буквы.

Согласно той же табличке, ответственным за благоустройство и содержание сквера является «Объединённый муниципальный заказчик» Орла. Во сколько обошлась «работа над ошибками», пока не известно.

ИА «Орелград»


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