В Орле в сквере Танкистов заменили ошибочную табличку

Об этом сообщили в соцсетях.

Напомним, об ошибке стало известно в последние дни января. Надпись гласила, что в сквере находится «братская могила воинам-танкистам».

Вскоре после того, как информация разошлась по СМИ и соцсетям, ошибочную табличку убрали. Сейчас её заменили правильной. В надписи пришлось исправить четыре буквы.

Согласно той же табличке, ответственным за благоустройство и содержание сквера является «Объединённый муниципальный заказчик» Орла. Во сколько обошлась «работа над ошибками», пока не известно.

ИА «Орелград»