В Орле «Бабушкино золото» оказалось поддельным

В магазинах города нашли фальсифицированое сливочное масло.

У производителя отозвано 11 деклараций о соответствии. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Всё началось с того, что ведомство, используя систему «Меркурий», отследило фантомную площадку, не существовавшую в действительности. Она якобы располагалась в Ингушетии (но принадлежала предприятию «Курскмаслопром» из соседней с нами области).

Как выяснили в Россельхознадзоре, с несуществующей площадки в розничную торговую сеть поступила продукция — сливочное масло «Бабушкино золото». Лабораторные исследования указали на многочисленные нарушения.

Так, в продукте присутствовали масла и жиры на растительной основе, а также массовая доля сорбиновой кислоты. Кроме того, «золото» не прошло проверку на соответствие метиловых эфиров различных кислот. Всё это свидетельствовало о фальсификациях.

После этого выяснилось, что данное предприятие зарегистрировало 11 сомнительных деклараций о соответствии на свою продукцию. В девяти из них фигурировала всё та же фантомная площадка (либо другая площадка, не зарегистрированная в соответствующей системе). Также все декларации ссылались на испытания, которые не обеспечивали полный объём нужных исследований и измерений.

В итоге все декларации были отозваны. О выявленных нарушениях проинформировали торговые сети, полицию и прокуратуру Курской области, а также профильные ведомства Ингушетии.

ИА «Орелград»