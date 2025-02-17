На Орловщине пьяный водитель сбежал с места ДТП

Его нашли и отправили в больницу.

Авария произошла в Новосильском районе на трассе «Орёл — Ефремов» (на 97 километре). Всё случилось 15 февраля в полдень.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 63-летний водитель ехал на «Ниве» со стороны Новосиля в сторону Хомутово. В машине находился пассажир, его ровесник.

Водоитель был нетрезв. В какой-то момент он съехал на обочину, а затем опрокинул автомобиль. После этого мужчина скрылся с места дорожного происшествия.

Однако в течении суток полицейские разыскали его. Выяснилось, что и водитель, и его пассажир получили серьёзные телесные повреждения. Их обоих доставили в Орловскую областную клиническую больницу (хотя в итоге не стали госпитализировать, а оказали помощь и отпустили домой).

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир (мужчина 1961 г.р.), доставлены в ООКБ, после оказания помощи отпущены.

Всего за выходные на Орловщине зарегистрировано 31 ДТП. В результате погиб один человек, различные травмы получили семеро.

ИА «Орелград»