Орловщина поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

По общим итогам 2024-го года Орловская область заняла 36-е место.

Год назад (по итогам 2023-го) Орловщина была 42-й. Рейтинговый балл, который начисляется по сумме показателей, повысился с 53,666 до 55,887.

Исследование проводило «РИА Новости». Это уже тринадцатый такой рейтинг.

Эксперты оценивали показатели регионов России по 66 позициям, связанным с различными аспектами условий жизни, а также ситуации в социальной сфере.

Лидеры и аутсайдеры, по сравнению с минувшим годом, остались прежними. На первых позициях – Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Краснодарский край, а также Татарстан. В конце списка – Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.

ИА «Орелград»