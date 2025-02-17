В Орле на «Музыке добрых сердец» собрали четверть миллиона

17.2.2025 | 14:26 Новости, Общество

Таковы предварительные итоги благотворительной акции.

Фото: vk.com/musicgoodhearts

Во время гала-концерта было собрано 244 тысячи 510 рублей наличными. Также 6796 рублей поступили в виде донатов за прямой эфир концерта. Об этом сообщили организаторы акции.

Мероприятие проходило в ДК «Металлург» 15 февраля. Как обычно, главным организатором выступила известная орловская общественница и певица Наталья Куприянова. Орловцев порадовали своим творчеством гости из Москвы и Петербурга, регионов ЦФО, а также местные таланты.

Фестиваль проводился в 13-й раз. Известно, что собранные средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

ИА «Орелград»


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