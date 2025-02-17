Задержан подозреваемый в убийстве орловской пары

17.2.2025 | 11:01 Криминал, Новости

Ранее СМИ сообщили, что влюблённые «забили друг друга молотком».

Фото: t.me/shot_shot

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, задержанный – мужчина 1998 года рождения. Ранее он уже был судим. В орловском Управлении Следственного комитета России уточнили, что данный гражданин заключён под стражу до суда.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Согласно текущей версии, всё произошло ещё 8 февраля (на улице Андреева в многоквартирном доме). Мужчина (1991-го года рождения) и женщина (1993-го года рождения) распивали спиртное — вместе с данным лицом. Произошла ссора. Более молодой знакомый, используя молоток, нанёс орловцам открытые черепно-мозговые травмы и скрылся с места.

Тела обнаружили 11 февраля. 14 февраля, в день влюблённых, об орловском убийстве сообщил телеграм-канал Shot. При этом в СМИ заявили, что погибшие сами «забили друг друга до смерти одним молотком». Также телеграм-канал неправильно указал место совершения убийства.

ИА «Орелград»


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