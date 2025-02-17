С жертвы мошенников взыскали 300 тысяч в пользу банка

Прецедентное дело рассмотрел Хотынецкий районный суд Орловской области.

В такой ситуации может оказаться любой гражданин. Как пояснили в пресс-службе суда, банк подал иск к местной жительнице о расторжении кредитного договора и взыскании кредитной задолженности в размере 314 256 рублей 07 копеек. Женщина подала встречный иск, поскольку считает, что ее обманули. Он просила признать кредитный договор недействительным.

Установлен тот факт, что в октябре 2023 года между банком и заемщиком, в роли которого фигурирует женщина, был заключен кредитный договор. В соответствии с ним банк предоставил ответчице 299 999 рублей взаймы под 9,9 процента годовых. За период с февраля по июнь 2024 года у ответчицы образовалась просроченная задолженность, которую банк и оценил в упомянутые выше 314 256,07 рубля. Однако женщина не согласилась с требованиями финансовой организации. Более того, она заявила, что кредитный договор оформила «в результате мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, которые позвонили ей на мобильный телефон и представились сотрудником ФСБ и сотрудником внутрибанковской службы безопасности Центрального банка России».

По ее версии, мошенники сначала напугали закрытием ее лицевого счета в банке, а затем сумели убедить жертву оформить кредитный договор и перевести им полученные деньги через банкомат при помощи QR-кода. Женщина подчеркнула, что обратилась за помощью в правоохранительные органы. По ее заявлению возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий, женщина признана потерпевшей. Однако для успешного разрешения ее спора с банком всего перечисленного не хватило.

Суд принял сторону истца, вынес решение о расторжении кредитного договора и взыскании с жертвы мошенников в пользу банка заявленной в иске задолженности, а также судебных расходов в сумме 12 342 рубля 56 копеек. В пресс-службе суда пояснили: ответчица не представила доказательств того, что при заключении кредитного договора работники банка каким-либо образом ввели ее в заблуждение в отношении сторон и предмета сделки, либо повлияли на ее волеизъявление при заключении договора. Иск был удовлетворен потому, что суд не усмотрел недобросовестности со стороны работников банка. Но решение еще не вступило в законную силу, и жертва мошенников вправе подать апелляцию.

ИА «Орелград»