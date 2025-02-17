В Орле выбрали лучший «Гостинец для Защитника»

Так назывался кулинарный конкурс, приуроченный к 23-му февраля.

Мероприятие прошло в Президентской академии в Орле. В нём приняли участие школьники, а также студенты колледжей. Им предложили проявить свои кулинарные способности — и одновременно поздравить военнослужащих с Днём защитника Отечества.

Для участия в конкурсе нужно было испечь два изделия из любого вида теста. Одно из них предназначалось для выставки, а другое – для дегустации. Также каждый участник должен был написать письмо солдатам, принимающим участие в специальной военной операции.

Как рассказал директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов, в минувшем году в вузе уже проходило мероприятие аналогичного формата.

В этот раз в конкурсе участвовали около 60 человек. Также в рамках мероприятия состоялся концерт и выставка экспонатов музея Великой Отечественной войны, который существует при вузе.

Среди школьников первое место занял Михаил Бородин (из школы №45 города Орла). Среди представителей сузов победили Виолетта Некрасова (Орловский технологический техникум) и Полина Сарыгина (Орловский техникум технологии и предпринимательства).

ИА «Орелград»