Клычков устал краснеть за проектировщиков

17.2.2025 | 11:40 ЖКХ, Новости

Орловский губернатор хочет активнее привлекать их к ответственности.

ИА “Орелград”

Вопрос качества проектной документации обсудили на заседании правительства региона 17 февраля. По многим дворам люди жалуются, что после укладки асфальта и установки бордюров, скапливается вода, отвод которой не предусмотрен.

«Все почему? – задался вопросом депутат облсовета Виталий Рыбаков. – Потому что в проекте, если он был, не указаны уклоны. Все просто», – сам же ответил политик.

Глава департамента ЖКХ Сергей Латынин обещал обратить внимание.

«Но, насколько мне известно, при разработке проектной документации учитывается в обязательном порядке отведение вод. Еще раз посмотрим», – обещал Сергей Латынин.

«Здесь я в кои-то веки Виталия Анатольевича поддержу, – сказал губернатор Андрей Клычков. – Иногда проектировщик, что меня всегда удивляет, до объекта не доезжает даже. Это просто бардак какой-то».

На картинке получается все красиво, проект проходит экспертизу, а при реализации проблемы, начиная от уклонов, заканчивая какими-то житейскими ситуациями. Андрей Клычков сообщил, что даже обращался уже к правоохранителям: за все чаще отвечают заказчики и подрядчики, а проектировщики – находятся в стороне. А их тоже нужно «по полной программе», вплоть до лишения лицензии.

«Потому что мне потом краснеть за некого нерадивого проектировщика, который даже не дошел до объекта. Таких примеров можно по каждой сфере найти: и капремонт, и дворы, и дороги. А потом сидим мы с вами и краснеем. А я не очень понимаю, за что мы краснеем, если людям за это деньги платят. И вот с них спрос».

Андрей Клычков обратился к муниципальным заказчикам, которые знают свои дворы и все их «ногами прошли».

«И когда смотрите проект, обращаете внимание сразу на качество документации, которая выходит».

Напомним, в Орле лужа из двора на улице Бурова добралась до арбитражного суда. Сам ремонт провели в 2022 году, а в 2024 подрядчика обязали устранить его недостатки.

ИА “Орелград”


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