Арбитражные управляющие запросили данные об орловцах-должниках

Электронные запросы они направили в налоговую службу.

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, на сегодняшний день от арбитражных управляющих через личный кабинет поступило 67 запросов о предоставлении информации в электронном виде. Речь идет о работе портала «Регистр арбитражных управляющих», на котором размещен сервис налоговой службы «Личный кабинет арбитражного управляющего». В нем арбитражный управляющий может запросить у налоговиков в электронном виде 29 видов сведений о должнике, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

В частности, арбитражный управляющий вправе дистанционно запросить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, сведения об участии должника в юридических лицах, реквизиты для оформления платежных документов на перечисление денежных средств в уплату, сведения об открытых банковских счетах и пр.

«Запросы, поступающие в электронном виде, лишь подтверждаются сотрудниками налогового органа, а весь массив информации подгружается в «Личный кабинет арбитражного управляющего» автоматически, что снижает нагрузку на арбитражного управляющего, минимизирует почтовые расходы и существенно упрощает взаимодействие с налоговым органом, – подчеркнули в региональном Управлении ФНС. – Кроме того, с помощью личного кабинета на портале «Регистр арбитражного управляющего» возможно не только сформировать запросы, но и направить в налоговый орган отчет о деятельности арбитражного управляющего и иные процессуальные документы по делу о банкротстве».

Ранее пресс-служба Орловского облсуда отметила рост числа банкротств в Орловской области. Так, в 2022 году на рассмотрение в арбитражный суд региона поступило 1225 заявлений о банкротстве, в том числе 1157 – о несостоятельности физических лиц. В 2023 году поступило уже 1991 заявление, в том числе 1799 – от граждан, а за 10 месяцев 2024 года поступило 2149 заявлений, включая 2054 – о банкротстве граждан.

Количество дел о банкротстве юридических лиц увеличилось, но незначительно. Оно начало расти после отмены моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, действовавшего с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В процентном соотношении от общего числа заявлений доля заявлений о банкротстве юридических лиц в 2022 году составляла 5,6 процента, в 2023 году она выросла до 9,6 процента. При этом в 2024 наблюдалось уменьшение количества таких дел.

ИА «Орелград»