Донорскую кровь в Орле взяли на строгий учет

Станция переливания крови приняла меры после проверки КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетному учреждению здравоохранения «Орловская станция переливания крови». Было установлено, что заготовка компонентов крови велась сверх имеющейся потребности областных организаций здравоохранения. Плазма списывалась с учета в связи с истечением срока годности. Всего за период 2022 год – 5 месяцев 2024 года станцией переливания крови было списано 1,9 тысячи литров плазмы в связи с истечением срока годности. Неэффективные расходы бюджетных средств КСП оценила в 63,2 миллиона рублей.

Кроме того, выявлены нарушения в сфере оплаты труда работников станции, завышение штатной численности работников и нарушениях при проведении закупок. В адрес руководителя станции переливания крови и руководителя департамента здравоохранения Орловской области были внесены представления. По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты уже приняты меры по устранению допущенных нарушений и недостатков.

Как сообщает КСП, в соответствии с приказом департамента здравоохранения скорректировано государственное задание для станции на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «В дальнейшем планирование государственного задания будет осуществляться в соответствии с потребностью бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области», – следует из информации КСП.

Учреждением разработано и согласовано с учредителем штатное расписание с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты и новых плановых объемов заготовки донорской крови и ее компонентов. Департаментом здравоохранения проект закона внесения изменений в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области» в части определения порядка платы донорам за сдачу крови и ее компонентов. «Учреждением усилены меры, принимаемые в целях недопущения списания компонентов крови в связи с истечением срока годности», – добавили в КСП.

Также станция уже приняла меры по соблюдению норм Трудового кодекса РФ при назначении доплат за дополнительный объем работ, надбавок за интенсивность и напряженность труда и иных компенсационных и стимулирующих выплат. Назначаться они теперь будут с учетом объема и содержания выполняемой работы, а также необходимости обеспечения результативности и эффективности бюджетных расходов.

Учреждение внесло изменение и во внутренне положение о премировании работников. В частности, установлен алгоритм определения размеров премии за счет средств от приносящей доход деятельности – премировать будут в зависимости от объема трудового вклада каждого работника, оценивая сложность, количество и качество затраченного труда, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы.

«Организована и проведена департаментом служебная проверка в отношении главного врача БУЗ ОО «ОСПК», по результатам которой главный врач привлечена к дисциплинарной ответственности, – сообщает КСП. – По результатам служебной проверки, проведенной БУЗ ОО «ОСПК», к дисциплинарной ответственности привлечены отдельные работники учреждения».

ИА «Орелград»