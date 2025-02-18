На Орловщине повысят качество медицины

В регионе проведут мероприятия по развитию профессионального медицинского сообщества

Департамент здравоохранения Орловской области ориентирован на развитие профессионального медицинского сообщества. Данное направление является стратегически важным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора, отметившая, что в 2025 году уже заключено соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством «Медицинская палата Орловской области». Оно направлено на всестороннее развитие медицинских работников и как следствие повышение уровня качества оказания медицинской помощи населению региона.

«В январе состоялось первое научное просветительское мероприятие и возрождение в новом формате общества работников ультразвуковой диагностики, – сообщила пресс-служба губернатора. – 6 февраля прошло второе заседание, которое было посвящено рассеянному склерозу. Прозвучали блестящие выступления ведущих специалистов, состоялась оживленная дискуссия, все присутствующие получили ценную в практическом плане информацию».

Тем временем в Орловском облсовете обсудили проект новой редакции «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года». Заместитель руководителя департамента здравоохранения Владимир Николаев пояснил депутатам, что в рамках стратегии особое внимание будет уделено комплектованию медучреждений квалифицированными кадрами. Для этого необходимо решать жилищные, финансовые вопросы, а также вопросы социальной поддержки специалистов.

Основными факторами, сдерживающими развитие отрасли здравоохранения, в Орловской области являются: несоответствие объемов специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи потребностям населения; отсутствие возможности реализации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских работников по причине недостаточного финансирования; недофинансирование лекарственного обеспечения граждан; недостаточно высокий уровень информатизации системы здравоохранения региона.

Одной из стратегических задач стало создание условий для обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами. В ее рамках задачи планируется обеспечить социальную поддержку медицинских работников, повысить престиж профессии за счет установления выплат стимулирующего характера за звание «Лучший врач», вести систематическую подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников, а также дооснастить симуляционный центр на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.

ИА «Орелград»