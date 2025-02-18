Четырех чиновников уволили в связи с утратой доверия

О результатах борьбы с коррупцией рассказали на коллегии прокуратуры региона.

В Орловской области в 2024 году по мерам прокурорского реагирования четыре должностных лица, замещавших муниципальные должности, уволены в связи с утратой доверия. По фактам незаконного вознаграждения по постановлениям прокуроров четыре юридических лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2 миллиона рублей. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры Орловской области. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, председатель Орловского областного суда Елена Суворова, начальник УФСБ Вячеслав Князьков, начальник УМВД Юрий Савенков, исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ Андрей Чапанов и др.

С основным докладом выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он отметил, что в минувшем году важнейшим направлением работы оставался надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. «Выявлялись нарушения в сфере государственной и муниципальной службы, факты неисполнения обязанности по принятию мер, направленных на недопущение возможности возникновения конфликта интересов, представления служащими недостоверных сведениях о доходах, расходах и имущественных обязательствах», – цитирует его пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в целом в минувшем году на территории Орловской области зарегистрировано 124 преступления коррупционной направленности. Почти на 11 процентов увеличилось число выявленных преступлений в сфере взяточничества. Ранее УМВД в своем годовом отчете сообщало, что в 2024 году во взаимодействии с УФСБ, прокуратурой области, СУ СК и Федеральной налоговой службой проводились целенаправленные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупционной направленности.

«В истекшем году на учет поставлено 533 таких факта, в числе которых 95 совершены в крупном и особо крупном размере, – следует из отчета УМВД. – Возбуждены уголовные дела по 29 преступлениям налоговой направленности. Сотрудниками оперативных подразделений экономического блока выявлено 80 преступлений коррупционной направленности, в том числе 60 фактов взяточничества. Средний размер незаконного денежного вознаграждения составил 278 тысячи рублей».

Совместно с другими правоохранительными ведомствами а год пресечено 76 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, в том числе: по проекту «Демография» – 36, «Жилье и городская среда» – 18, «Здравоохранение» – 12, «Безопасные качественные автомобильные дороги» – 5, «Образование» – 4, «Экология» – 1.

ИА «Орелград»