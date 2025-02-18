Орловских осужденных готовят к жизни на воле

Информационно-правовое занятие провели в СИЗО-1 города Орла.

Информационно-правовое занятие с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора города Орла провела начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Ирина Голощапова. Об общили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. Темой занятия стала постановка на регистрационный учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а само оно прошло в рамках курсов подготовки к освобождению

«В ходе встречи присутствующим даны разъяснения по порядку регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, по срокам представления документов на регистрацию со дня прибытия, в том числе посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – уточнили в УФСИН. – Здесь же Ирина Голощапова рассказала осужденным, чем временная регистрации отличается от постоянной, а также в чем заключается разница между регистрацией по месту жительства и регистрацией по месту пребывания».

Осужденным дали возможность задать вопросы. Они прозвучали в конце встречи, и специалист по вопросам миграции ответила на них, дав необходимые разъяснения. Целью подобных встреч является, в том числе, проведение профилактической работы, направленной на предупреждение повторной преступности. Не все после освобождении встают на путь исправления, хотя, по данным УМВД, в 2024 году в результате проведенной профилактической работы количество преступлений, повторно совершенных людьми с криминальным опытом, в Орловской области снизилось на 17,5 процента.

Всего за год таких преступлений в регионе было совершено 1773, а их удельный вес в общем количестве числе раскрытых преступлений составил 57,4 процента. По данным УМВД, в минувшем году в регионе были приняты комплексные меры, направленные на профилактику повторной преступности. В ходе проводимых мероприятий по контролю за соблюдением поднадзорными ограничений и обязанностей, установленных судами, было пресечено 512 правонарушений, предусмотренных статьей 19.24 КоАП РФ. По фактам уклонения от административного надзора возбуждено 25 уголовных дел по статье 314.1 УК РФ. По инициативе сотрудников службы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН в суды было направлено 13 административных исковых заявлений: одно – для продления срока надзора, два – для установления надзора, 10 – на установление дополнительных ограничений.

ИА «Орелград»