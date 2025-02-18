Орловское образование решит пять задач

Орловцам обещают доступное, качественное и конкурентоспособное образование.

Депутаты Орловского облсовета обсудили проект новой редакции «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года». Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, обсуждение состоялось в рамках круглого стола, прошедшего под председательством вице-спикера – главы парламентского вал на нем заместитель Председателя областного Совета — председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сергея Потемкина. Среди выступивших оказалась Татьяна Патова, руководитель департамента образования Орловской области.

«Она рассказала, что целью современной системы образования Орловской области является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства», – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Достижение указанной областные власти планируют осуществить за счет реализации пяти стратегических задач.

В их числе Татьяна Патова назвала: обеспечение доступности и качества услуг в сфере дошкольного образования; создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного общего образования для всех слоев населения; обеспечение доступности и качества услуг в сфере дополнительного образования; совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики и общества; обеспечение доступности специального (коррекционного) инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в особой заботе.

В рамках Стратегии планируется обеспечить сохранение 100-процентой доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет строительства новых детских садов и введения дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных организациях. Предусматривается развитие вариативных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения.

Также документом планируется переход на односменный режим обучения в школах за счет создания дополнительных мест в результате строительства, реконструкции и оптимизации общеобразовательных организаций. Предусмотрено создание и совершенствование единой системы диагностики и контроля состояния системы общего образования, повышение уровня информатизации школ и обеспечение доступа к дистанционным образовательным технологиям. В детсадах, школах и в организациях дополнительного образования планируется создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе закупка специализированного оборудования и создание архитектурной доступности.

ИА «Орелград»