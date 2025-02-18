Единую службу вызова скорой создадут на Орловщине

Проект создания диспетчерской службы обсудили в облсовете.

Создание и обеспечение функционирования единого регионального диспетчерского пункта по приему вызовов скорой помощи обсудили участники круглого стола, организованного Орловским облсоветом народных депутатов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, участники обсудили проект новой редакции «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года». Одним из докладчиков стал Владимир Николаев, заместитель руководителя департамента здравоохранения.

«Депутат Лариса Удалова поинтересовалась, как будет строиться работа службы скорой помощи после создания единой системы, – информирует пресс-служба Орловского облсовета. – Владимир Николаев пояснил, что сейчас ведутся работы по созданию единой диспетчерской службы. В дальнейшем помощь оказывается не по принципу прикрепления, а по принципу какая машина находится ближе к месту вызова. Также будут вестись круглосуточные дежурства и перераспределение бригад скорой помощи по территории Орловской области».

Данная задача будет решаться в рамках мероприятий по повышению уровня информатизации системы здравоохранения. Помимо создания единой системы вызова скорой, в регионе планируется обеспечить доступ граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Планируется также развитие системы электронных рецептов.

Предполагается создание единой телемедицинской системы, к которой подключат 72 процента медицинских организаций второго и третьего уровня. Судя по документу, будет укрепляться межведомственное электронное взаимодействие медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Власти обещают обеспечить доступ граждан к информации об услугах здравоохранения, оказываемых в регионе, о квалификации медицинских работников и результатах деятельности лечебно-профилактических учреждений.

ИА «Орелград»