Орловцам рассказали о досрочном ремонте крыш

Теперь он будет проходить по новым правилам, разъяснили в орловском горсовете.

Изменения в жилищное законодательство вступили в силу этой осенью. На днях они обсуждались на депутатской группе горсовета Орла по Северному району (по поручению спикера Василия Новикова).

Главным докладчиком стала представитель регионального Фонда капремонта Ольга Павлова. Она рассказала, что, согласно новым правилам, отдельных подпрограмм по ремонту крыш больше не будет. Однако это не значит, что такая работа не будет проводиться — просто порядок её осуществления станет иным.

Собственникам дадут возможность досрочно отремонтировать крыши своих многоквартирных домов (а также инженерные сети, системы водоснабжения и канализации и другие объекты, которые приводит в порядок Фонд). Однако им самим придётся проявить активность и потратить деньги. Вначале надо будет организовать обследование технического состояния многоквартирного дома — оно проводится по решению и за счёт собственников, причём только специализированными организациями.

Результаты обследования (вместе с письмом-заявкой) надо направлять в адрес областного Департамента ЖКХ. Причём на это отведён только месяц — период с 1 марта по 1 апреля. В Департаменте примут решение о проведении или непроведении ремонта. Если решение будет положительным, то дальнейшие заботы (включая разработку проектной документации) возьмёт на себя уже Фонд.

Что касается лифтов, то отдельной программы по их замене также больше не будет. Однако по закону менять эти устройства можно вообще без согласия собственников. «Что сейчас и происходит», – пояснила Павлова.

ИА «Орелград»