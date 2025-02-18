В Орле сняли с высоты травмированного мужчину

18.2.2025 | 11:06 Новости, Происшествия

ЧП произошло на Кромском шоссе.

Фото: Управление МЧС по Орловской области,

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения накануне в 11 часов 16 минут. Мужчина, занимаясь работами на высоте, травмировал ногу и повис на перилах.

На место выехали сотрудники 5-й спасательной части. Сотрудники МЧС использовали автоколенчатый подъёмник. С его помощью они поднялись к пострадавшему, сняли его с перил и передали работникам «Скорой помощи» – для экстренной госпитализации.

Чтобы передать пострадавшего в руки медиков, необходимо было осторожно с помощью автоколенчатого подъёмника подняться к нему и транспортировать в автомобиль Скорой помощи для экстренной госпитализации.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 19 раз. 5 выездов пришлось на ликвидацию возгораний, остальные — на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»


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