ФСБ предостерегла орловцев от неправильного обращения с информацией

18.2.2025 | 15:40 Закон и порядок, Новости

Двое сотрудников орловского учреждения связи нарушили важные правила.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в региональном Управлении ФСБ, эти граждане не смогли соблюсти порядок эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации. Известно, что данные содержались в системе, которая является объектом критической информационной инфраструктуры.

В итоге УФСБ объявило им официальные предостережения о недопустимости таких действий. Указывается, что они создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 274.1 УК – её четвёртой частью («неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).

Как дополнительно рассказали в Управлении, в минувшем году в регионе были вскрыты другие подобные инциденты. Так, пятерых человек привлекли к административной ответственности за нарушение требований по защите информации и по эксплуатации средств её хранения и обработки. Руководителям учреждений, где выявлялись такие факты, вносились представления об устранении соответствующих причин и условий.

Также известно, что к дисциплинарной ответственности были привлечены 13 сотрудников объектов отрасли связи, которые нарушили правила эксплуатации средств хранения и обработки компьютерной информации.

ИА «Орелград»


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