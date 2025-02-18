Орловца осудили за полкило тротила

Дело рассматривал Глазуновский районный суд.

На скамье подсудимых оказался местный житель. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В июле минувшего года мужчина копал траншею и обнаружил в земле предметы, которые имели в составе взрывчатое вещество — тротил. Его общая масса составляла около 550 граммов.

Орловец хранил взрывоопасную находку дома. Однако в итоге тротил обнаружили полицейские.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы — но условно (с испытательным сроком в один год). Также его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает прокуратура Орловской области.

Ранее стало известно, что полиция занимается инцидентом со стрельбой на Черкасской улице.

ИА «Орелград»