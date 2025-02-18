В Орле вынесли приговор о хищении 18 миллионов на нацпроекте

Виновную приговорили к реальному сроку.

Дело о мошенничестве рассматривал Заводской районный суд Орла. Подсудимая является местной жительницей.

Известно, что в сентябре 2022-го года она заключила контракт с Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области. При этом женщина действовала не одна, а с сообщником. Контракт заключался от имени ООО «Воддорстрой».

Исполнитель должен был расчистить участок русла реки Сосна, расположенный в посёлке Колпна. Однако сообщники изначально не планировали делать этого, да и не имели таких возможностей. В итоге к марту 2023-го около 18 миллионов бюджетных рублей оказались похищены, а работы так и не выполнены.

Как сообщает прокуратура Орловской области, женщине дали четыре года колонии общего режима, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее «Воддорстрой» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,8 миллиона рублей. «Ущерб, причинённый преступлением, возмещён посредством предъявления банковской гарантии», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»