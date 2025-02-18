Отменен запрос предложений от реставраторов для орловского монастыря

Отбор подрядчиков стартовал 4 февраля.

Заказчиком выступало ФГУП “Центральные научно-реставрационные проектные мастерские”. Предполагались работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого Оптина женского монастыря». Стены и башни в слободе Верхняя Монастырская города Болхова планировали привести в порядок за 10 млн рублей. Закупка отменена, указано в ГИС “Закупки”.

Напомним, на затянувшиеся работы и сомнительного подрядчика обратили внимание журналисты федерального канала. Работы продолжаются уже более 20 лет. Контракт трижды продлевался, а ресурсы компании не достаточны. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в октябре 2024 года провести проверку.

ИА “Орелград”