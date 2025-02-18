Отменен запрос предложений от реставраторов для орловского монастыря

18.2.2025 | 6:16 Культура, Новости

Отбор подрядчиков стартовал 4 февраля.

Болховский Оптин монастырь.

Заказчиком выступало ФГУП “Центральные научно-реставрационные проектные мастерские”.  Предполагались работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого Оптина женского монастыря».  Стены и башни в слободе Верхняя Монастырская  города Болхова планировали привести в порядок за 10 млн рублей. Закупка отменена, указано в ГИС “Закупки”.

Напомним, на затянувшиеся работы и сомнительного подрядчика обратили внимание журналисты федерального канала. Работы продолжаются уже более 20 лет. Контракт трижды продлевался, а ресурсы компании не достаточны. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в октябре 2024 года провести проверку.

ИА “Орелград”


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