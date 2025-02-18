Орловщину посетил замглавы МЧС России

Илья Денисов встретился с орловским губернатором.
Рабочая встреча состоялась в администрации области.
Также замглавы МЧС проверил готовность пожарных и спасательных подразделений нашего региона. По итогам поездки в главном управлении ведомства проанализируют опыт работы орловских сотрудников МЧС, а также эффективность их взаимодействия с другими структурами.
Также в ходе визита Денисов посетил часть №1 города Орла. Здесь он возложил цветы к памятнику пожарным и спасателям.
Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.
ИА «Орелград»