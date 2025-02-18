Орловщину посетил замглавы МЧС России

18.2.2025 | 10:20 Новости, Общество

Илья Денисов встретился с орловским губернатором.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Рабочая встреча состоялась в администрации области.

Также замглавы МЧС проверил готовность пожарных и спасательных подразделений нашего региона. По итогам поездки в главном управлении ведомства проанализируют опыт работы орловских сотрудников МЧС, а также эффективность их взаимодействия с другими структурами.

Также в ходе визита Денисов посетил часть №1 города Орла. Здесь он возложил цветы к памятнику пожарным и спасателям.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»


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