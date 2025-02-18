Орловчанка отсудила у депздрава 60 тысяч

18.2.2025 | 12:35 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Орловский районный суд.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина должна была получать препарат «Секукинумаб». Известно, что его применяют для лечения псориаза и артрита, а также болезни Бехтерева.

Орловчанке он полагался бесплатно. Департамент здравоохранения Орловской области должен был отвечать за обеспечение лекарством. По факту же женщине пришлось приобретать «Секукинумаб» самостоятельно.

На данные цели она потратила 60 тысяч 795 рублей. Однако суд, разбирая это дело, постановил взыскать всю сумму с департамента. Также решение обязывает депздрав всё-таки обеспечить женщину лекарством.

«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – уточнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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