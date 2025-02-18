В Орле возбудили дело на ИП о невыплате зарплаты

18.2.2025 | 12:01 Важное, Закон и порядок, Новости

Бизнесмен недоплатил троим работникам около 360 тысяч.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Известно, что проблемы с выплатой зарплат продолжались целый год (с февраля 2024-го года по февраль текущего). Как уточнили в СКР, причиной стала «корыстная и иная личная заинтересованность» индивидуального предпринимателя.

Дело возбудили по соответствующей статье УК (145.1, часть 2). Сейчас по нему проводятся необходимые следственные действия.

Кстати, с 2019-го года в России действует норма, позволяющая лицам, которым впервые вменяется данная статья, официально избежать уголовной ответственности. Для этого надо в срок до двух месяцев (с момента возбуждения дела) погасить всю задолженность.

ИА «Орелград»


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