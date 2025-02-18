В Орле раскрыли кражу на 400 тысяч

18.2.2025 | 12:50 Криминал, Новости

Ценные предметы похитили из строящегося дома.

Фото: УМВД России по Орловской области

Это произошло в Орловском муниципальном округе.

В полицию обратился владелец дома. На тот момент в нём уже велись отделочные работы. Злоумышленник украл строительные инструменты, индукционную варочную панель, бытовую технику, а также мойку и, частично, душевую кабину. «Общая сумма ущерба составила порядка 400 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Полицейские установили, что преступник проник в жилище, отжав стеклопакет. Было возбуждено уголовное дело.

Затем сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 41-летнего мужчину. В его гараже нашли похищенное имущество.

Оказалось, что злоумышленник вывез краденое на автомобиле, который принадлежит его сожительнице. Пока что следствие продолжается. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


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