Выставка в честь «Гроссмейстера фантастики» открылась в Орле

«Миры и параллели фантастики Айзека Азимова» представила областная библиотека.

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Миры и параллели фантастики Айзека Азимова». Она приурочена к 105-летию со дня рождения писателя. Выставка проработает по 26 февраля включительно. На ней представлены художественные и научно-популярные произведения Айзека Азимова. Организаторы приглашают всех желающих отправиться в азимовский мир, открытый и вечно меняющийся.

«Азимова относят к «Большой тройке» писателей-фантастов, включающей также Артура Кларка и Роберта Хайнлайна, – говорят в «Бунинке». – Творчество Азимова отмечено множеством премий, среди которых, в частности, «Гроссмейстер фантастики», одна из самых престижных в своей области. Писатель стал восьмым Великим Гроссмейстером, на данный момент этим званием наделены всего 34 писателя».

Айзек Азимов считается всемирно известным американским писателем, но он был урожденным Исааком Азимов, родившимся в период между 4 октября 1919 года и 2 января 1920 года в деревне Петровичи Смоленской губернии. Умер писатель 6 апреля 1992 года в Нью-Йорке, США. Азимов являлся автором примерно 500 произведений, в основном художественных, написанный в жанре научной фантастики. Его часто называют пророком, ведь особое внимание Азимов уделял робототехнике. Кстати, многие из терминов, впервые появившихся в его книгах, сегодня вошли в нашу повседневную речь.

Среди них можно отметить такие термины, как robotics (роботехника, роботика), positronic (позитронный), psychohistory (психоистория, наука о поведении больших групп людей). Они прочно вошли не только в английский, но и другие языки мира, включая русский язык. Известен Азимов и фразой, которая в наши дни обрела огромную актуальность: «История достигла точки, когда человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на Земле должны дружить. Я всегда старался это подчеркнуть в своих произведениях… Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми».

«Мир фантастических романов Азимова – это мир причудливого переплетения неожиданности и логичности, – отмечают в «Бунинке». – Читатель никогда не угадает, какая сила стоит за тем или иным событием во Вселенной, кто противостоит героям в их поисках истины, кто им помогает. Финалы романов Азимова столь же неожиданны, как концовки рассказов О. Генри. И, тем не менее, любая неожиданность здесь убедительно мотивирована и оправдана».

В областной библиотеке также акцентируют внимание на том, что сегодня, в связи с бурным развитием робототехники, творчество Азимова вызывает повышенный интерес – взаимоотношения человека и роботов являются одной из главных тем его фантастической прозы. Самый известный цикл называется «Я, робот», в котором писатель сформулировал знаменитые «Три Закона Робототехники». Благодаря ему роботов стали рассматривать не как искусственно созданных существ, мечтающих уничтожить человечество, а как помощника человека.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»