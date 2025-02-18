В Орле назовут имя самого внимательного читателя

Областной литературный конкурс близится к своему завершению.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение финала XI областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель». Мероприятие пройдет 19 февраля в 10:00 в стенах учреждения. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что в этом году конкурс «Самый внимательный читатель» проводится по произведениям Бориса Васильева «В списках не значился», Вячеслава Кондратьева «Сашка» и Эммануила Казакевича «Звезда».

«Основные задачи конкурса: привлечение внимания молодежи и подростков к русской классической и современной литературе, содействие воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине посредством изучения произведений отечественных писателей, развитие интереса к отечественной истории, популяризация произведений героико-патриотической тематики», – пояснили в «Бунинке».

Конкурс проводится областной библиотекой совместно с департаментом образования Орловской области в лице Института развития образования. Он является некоммерческим мероприятием и преследует творческие и общекультурные цели. Основной целью заявлена пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека. В конкурсе принимают участие школьники и студенты средне-профессиональных и высших учебных заведений Орловской области. Стартовал он в середине декабря 2024 года.

Первый этап был муниципальным, он проводился в районах и городах Орловской области с 16 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Затем стартовал второй этап, областной. В его рамках организаторы с 3 по 12 февраля принимали заявки с мест. Проведение финала намечено на 19 февраля, а подведение итогов пройдет в период с 21 февраля по 14 марта 2025 года. Награждение победителей и участников конкурса также пройдет в «Бунинке» 18 марта.

Добавим, что финалистам предстоит дать письменные ответы на предложенные вопросы по вышеуказанным произведениям Васильева, Кондратьева и Казакевича. За ответ на каждый вопрос участник может получить 2 балла за полный правильный ответ или 1 балл за частично правильный ответ. Победителей определяет по наивысшему количеству набранных баллов, все они будут награждены дипломами.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»