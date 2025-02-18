Орловскому депутату доверили роту

18.2.2025 | 11:37 Новости, СВО

Андрей Фролов подписал контракт с Минобороны в ноябре минувшего года.

Фото: vk.com/andreyfrolovkprf

В облсовете он входит в фракцию КПРФ. Также Фролов является заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.

Как рассказал депутат в соцсетях, после подписания контракта он продвинулся по службе. Вначале его назначили командиром некоего небольшого подразделения, затем, после боевого слаживания, командиром взвода. Ещё через два месяца командующий войсками Западного военного округа доверил ему должность командира роты.

Известно, что на момент последнего назначения Фролов находился в Курской области.

«Победа будет за нами! Жму руку каждому!» – завершил публикацию депутат.

ИА «Орелград»


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