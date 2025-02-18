В Орле «ЖЭУ №17» привлекли за нечистоплотность

Это сделала прокуратура.

Надзорное ведомство, реагируя на обращения местных жителей, провело проверку и выявило нарушения. Они касались обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Выяснилось, что ООО «Жилищное эксплуатационное управление №17» не принимало меры к достойному содержанию контейнерной площадки, расположенной на Грузовой улице. Здесь накапливались отходы жильцов ряда многоквартирных домов, которыми управляла данная компания.

Территория контейнерной площадки не убиралась. В итоге здесь образовалась несанкционированная свалка мусора (в том числе крупногабаритных отходов).

В итоге прокуратура подала иск в суд. Его удовлетворили. Теперь УК придётся исполнить судебное решение и «разгрестись» на данной площадке.

ИА «Орелград»