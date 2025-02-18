Полиция занялась выстрелом на Черкасской

Инцидент произошёл в Орле на днях.

Местом действия стала территория у «Магазина разливного пенного».

Как рассказала в соцсетях местная жительница, 13-го февраля вечером она проходила мимо заведения (вместе со своим 3-месячным ребёнком). В этот момент у «Магазина» выясняли отношения двое нетрезвых мужчин. Один из них произвёл выстрел из неопознанного оружия.

Как выяснил «Орёлтаймс», этим инцидентом уже занимается полиция. Факт зарегистрирован в отделении по Заводскому району. «Изложенная информация проверяется, сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия», – сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Отметим, что история вызвала бурный отклик в соцсетях. В основном, комментаторы критикуют «наливайки» и требуют закрыть данное заведение.

Ранее в Орле «приказал долго жить» легендарный бар «Ёршик».

ИА «Орелград»