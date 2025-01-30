В Орле закрылся легендарный бар «Ёршик»

Об этом объявил первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Как рассказал народный избранник, заведение, которое находилось на улице Комсомольской, перестало функционировать. Также закрылась наливайка из сети «Море пива», что располагалась на Планерной улице.

«Борьба за закрытие «наливайки» «Ёршик» велась нами совместно с жителями около 15 лет. Были совместные комиссии, проверки, однако это не приносило никаких результатов», – поделился Вдовин.

В итоге депутат констатировал, что «вода камень точит», и порадовался, что жильцы окрестных домов больше не будут наблюдать под своими окнами «пьяные разборки».

Отметим, «Ёршик» можно смело назвать легендарным местом — хотя бы из-за срока, который работало заведение. Оно известно ещё с девяностых годов. Правда, репутация «Ёршика», действительно, не была однозначной.

В любом случае, орловцы знали его как место с демократичными ценами на алкоголь. Около пяти лет назад бар сменил официальное название на «Виктория».

Напомним, облсовет ужесточил правила продажи алкоголя в «наливайках» ещё весной минувшего года.

ИА «Орелград»