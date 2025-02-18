Правоохранители проверят дачников по просьбе энергетиков

Опубликован рейтинг должников, который возглавляют садовые некоммерческие товарищества.

По данным на 1 января 2025 года, дебиторская задолженность садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) за электроэнергию перед «Орловским энергосбытом» составила 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании. Энергетики обратили внимание на то, что по итогам 2024 года именно СНТ продемонстрировали самую низкую платежную дисциплину среди всех категорий потребителей. Средний уровень оплат СНТ составил 90 процентов от начислений, тогда как население при прямых расчетах с поставщиком оплатило в 2024 году более 99 процентов счетов за свет.

«Отдельные СНТ продемонстрировали предельно низкие платежи, – говорят энергетики. – Например, СНТ «Дружба» оплатило всего 22 процента своего потребления электроэнергии за 2024 год. Долг этого товарищества, по данным на 1 января 2025 года, – 2,76 миллиона рублей». Далее в рейтинге следуют СНТ «Дормашевец» с долгом в размере 1,31 миллиона рублей, СНТ «Мичуринец» – 0,72 миллиона рублей, СНТ «Огонек» – 0,7 миллиона рублей, СНТ «Зеленая роща» – 0,53 миллиона рублей и СНТ «Северный» – 0,35 миллиона рублей.

Опубликовали энергетики и рейтинг добросовестных СНТ, которые своевременно и в полном объеме оплачивают счета за электроэнергию. В их число включены: СНТ «Коммунальник-3», СНТ «Приборист-2», СНТ «Нарышкино», СНТ «ОКА» и СНТ «Соловьиная роща». Что касается причин возникновения задолженности, то у гарантирующего поставщика имеется на этот счет своя версия. Согласно ей, в традиционной схеме члены СНТ сдают деньги за электроэнергию руководству товариществ, а оно уже рассчитывается с гарантирующим поставщиком.

Роль председателя здесь крайне важна, как и важен контроль со стороны членов СНТ за его действиями, подчеркивают энергетики. То есть, деньги дачники сдают председателю, а уж как он ими распоряжается, вопрос другой. Энергетики говорят, что посреднические действия председателей наиболее крупных должников из числа СНТ проверят правоохранительные органы, которым уже направлена информация «для проведения проверок на предмет возможного хищения денежных средств и причинение материального ущерба гарантирующему поставщику».

«Также «Орловский энергосбыт» призывает членов СНТ к общественному контролю действий руководства товариществ, – подчеркнули в пресс-службе компании. – Крайне важно, чтобы дачники не только своевременно сами оплачивали ресурс, но и отслеживали, как руководство СНТ рассчитывается с гарантирующим поставщиком. Чтобы не остаться без света в сезон, следует уже сейчас закрыть обязательства за потребленную электроэнергию».

ИА «Орелград»